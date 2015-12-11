В ООН призывают освободить всех заложников на Донбассе по формуле "всех на всех" до Нового года
19:19, 11 декабря 2015Политика
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Помощник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Иван Шимонович призывает освободить всех заложников на Донбассе, совершив обмен по формуле “всех на всех” до Нового года.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН.
В частности, Шимонович отметил, что поддерживает позицию Специального представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе относительно того, что “очень важно достичь прогресса в вопросе освобождения задержанных лиц до Нового года”.
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“Мы настаиваем на том, чтобы так, как это записано в Минских соглашениях - “всех на всех” - были освобождены заложники, и настоятельно призываем к полному и немедленному выполнению этого принципа”, - подчеркнул Шимонович.
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