Первый замгенсека ООН назвал единственный приемлемый путь решения конфликта на Донбассе

Об этом первый заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон сказал сегодня на заседании Совета безопасности организации по Украине.

«Минские договоренности - это единственный надежный и приемлемый путь решения проблем. Эти договоренности должны быть выполнены, все стороны должны добиваться политического урегулирования. Политическая воля и гибкость должны быть продемонстрированы всеми заинтересованными сторонами», - сказал он.

Элиассон призвал все стороны открывать доступ для доставки жителям временно оккупированных территорий Донбасса критически важной гуманитарной помощи и гарантировать свободу передвижения гражданским лицам по территории всей страны.

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«Я призываю стороны устранить все бюрократические ограничение в отношении гуманитарной помощи», - сказал Элиассон.

Он также выразил озабоченность тем, что население Крыма пострадало вследствие энергоблокады из-за подрыва опор линий электропередач в Херсонской области.

«Надеюсь, что энергоснабжение будет вскоре полностью восстановлено, и инцидент станет предметом расследования», - добавил Элиассон.