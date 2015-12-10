ОБ считает антиконституционным законопроект о перевыборах мэра Кривого Рога

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат из фракции «Оппозиционный блок» Дмитрий Шпенов.

По его словам, в Конституции не предусмотрены полномочия Верховной Рады на принятие такого решения. Как отметил Шпенов, такие полномочия имеет городской совет. Он считает, что если в Кривом Роге буду назначены досрочные выборы, то этим парламент закладывает «бомбу замедленного действия».

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В свою очередь, как отмечается в сообщении партии, депутат от ОБ Константин Павлов в кулуарах парламента заявил, что законодательная инициатива о назначении перевыборов мэра Кривого Рога не имеет оснований.

«Фактически законопроект был написан сегодня утром «на коленке» по итогам вчерашнего решения временной следственной комиссии парламента. Но под этот закон нет никаких доказательств нарушений», - отметил он.

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По словам Павлова, законность проведения избирательного процесса в Кривом Роге подтвердили международные наблюдатели, Центральная избирательная комиссия и суды.

«Законопроект, предусматривающий проведение еще одних выборов в Кривом Роге, - антиконституционный. Поэтому необходимо прекратить любые инсинуации вокруг выборов в Кривом Роге и перестать шантажировать и коалицию», - подытожил нардеп.