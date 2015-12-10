В Налоговом кодексе уменьшились нагрузки на социально незащищенные слои населения - "Народный фронт"

Обновленный проект Налогового кодекса существенно уменьшает налоговую нагрузку на социально незащищенные слои населения.

Об этом заявил Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в среду в эфире телеканала "Украина".

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"Правительство пошло на очень большой компромисс вместе с народными депутатами, которые нарабатывали этот законопроект. Все видели, как прошла дискуссия в обществе. И несколько ставок были уменьшены. Например, ставка налога на прибыль была 20%, а в следующем году будет 18%, а с 2017 года - 17%. Ставка налога на доходы физических лиц - 18% со следующего года, а через год - 17%. Ставка НДС - 20% осталась, но оставили 7% НДС на медицинские препараты и оставили на один год режим специального налогообложения (НДС) для аграриев", - сказал он.

"Налоговая нагрузка существенно уменьшилось, и особенно это почувствуют незащищенные слои населения. Богатые начнут платить больше", - отметил Бурбак.

Главные различия между правительственным законопроектом и комитетским, по его словам, - это дефицит бюджета. В правительственном он составляет 65 млрд грн, а в комитетском - 200 млрд грн.

"Вы знаете, что Меморандумом о сотрудничестве с МВФ, который подписал и Президент, и Премьер-министр, предусмотрено, что дефицит следующего бюджета не должен превышать 3,7% ВВП. Это предусмотрено правительственным законопроектом. Откуда взять 200 млрд грн (дефицит согласно комитетского варианта закона), которых не будет хватать, которые будут дефицитом следующего бюджета? Это содержание нашей армии, это по содержанию Нацгвардии, это повышение социальных стандартов? Откуда 200 млрд? Ответа мы не услышали", - отметил Бурбак.

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Он также выразил уверенность, что голосование за Налоговый кодекс и бюджет не будет долговременным, поскольку на Национальном совете реформ был согласован вариант Налогового кодекса.

"Политические силы должны понять тот уровень ответственности, который стоит перед ними", - подытожил Бурбак.