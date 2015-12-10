Швейцария готова увеличить вдвое объем гуманитарной и технической помощи Украине до 2018 года - посол

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сказал посол Швейцарии Гийом Шойрер, у которого президент Украины Петр Порошенко сегодня принял верительные грамоты.

Глава Украинского государства во время встречи с вновь назначенным послом Швейцарии основное внимание уделил обсуждению дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне и налаживанию взаимодействия двух стран в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в контексте урегулирования ситуации на Донбассе и защиты прав граждан Украины в оккупированном Крыму и Севастополе.

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Порошенко поблагодарил правительство Швейцарии за гуманитарную, техническую и финансовую помощь, предоставляемую Украине, а также призвал к активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"В свою очередь Гийом Шойрер заявил о готовности его страны увеличить вдвое объем гуманитарной и технической помощи Украине на период 2015-2018 годов. Он также отметил, что остается приоритетом активное участие Швейцарии в Мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, и 16 представителей его страны в составе этой миссии будут продолжать активно работать для мирного урегулирования ситуации", - говорится в сообщении.

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