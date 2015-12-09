СМИ: В ЕС решили отложить решение о продлении санкций против России

Об этом сообщили источники среди европейских дипломатов, передает "Радио Польша".

При этом не исключено, что дискуссия на эту тему состоится во время саммита ЕС на следующей неделе, запланированного на 17 и 18 декабря в Брюсселе.

"Есть некоторые страны, которые хотят обсудить на Европейском совете вопрос санкций", - отмечает издание, ссылаясь на свои источники.

Так, с соответствующим предложением выступила Италия, которую поддержали несколько других государств. Также сообщается, что пока не известно, на какой срок отложили этот вопрос.

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Изначально планировалось, что послы стран-членов ЕС в среду 9 декабря примут решение относительно продления экономических санкций в отношении России на полгода без обсуждения.

Подчеркнем, что срок действия экономических санкций Евросоюза против России истекает в конце января 2016 года.

Западные страны неоднократно заявляли, что продление санкций напрямую зависит от выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине. Однако в последнее время, в связи с миграционным кризисом и террористической угрозой в Европе среди европейских стран появились мнения о том, что необходимо укрепить сотрудничество с Россией в борьбе с ИГИЛ и в намерениях завершить конфликт в Сирии.