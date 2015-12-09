Россия отрицает создание новой авиабазы на территории Сирии

Об этом заявил представитель ведомства Игорь Конашенков, передает "Крым.Реалии".

Он отметил, что с авиабазы «Хмеймим» (Латакия), где базируются российские самолеты, к любой крайней точке сирийской территории лететь 30-40 минут.

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Ранее УНИАН сообщал, что помимо основной авиабазы Хмеймим в Латакии, Россия использует базы Шайрат в Хомсе и Аль-Тайас в Пальмире как аэродромы «подскока» при оказании огневой поддержки правительственным войскам в момент наступления.

Также базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека сообщил, что Россия расширяет свое присутствие в Сирии и обустраивает для своих военных новую военную базу.