Деканоидзе анонсировала создание в Украине новой системы детективов

Об этом она заявила в интервью Новому времени.

"У нас уже почти готов законопроект о переходе на новую современную систему детективов. После Нового года я обращусь в парламент и правительство с этим проектом. Сейчас у нас два направления: следствие и уголовный розыск, оперативные действия. Это немного совковая система. Я считаю, что их нужно объединить в детективные группы. Я буду делать все, чтобы парламент и правительство нас поддержали", - заявила Деканоидзе.

Читайте такжеАваков рассказал о зарплатах сотрудников Нацполиции: от 6 до 98 тысяч

По ее словам, детектив - это универсальный полицейский.

"Я думаю, мы должны стремиться создать универсального полицейского. Кроме этого, мы будем полностью переделывать систему обучения участковых. Потому что участковые сейчас не выполняют своих функций. А участковый должен стать основным звеном в полиции, человеком, который все знает. Общественным полицейским. Общается в школах, разговаривает с родителями, с патрульными", - отметила глава Национальной полиции.

Полное интервью читайте в свежем выпуске журнала Новое время.