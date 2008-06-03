Регионалы добились своего угрозой заблокировать трибуну

Верховная Рада отложила на завтра принесение присяги членами Высшего совета юстиции из-за намерения фракции Партии регионов заблокировать трибуну.

Как передает корреспондент УНИАН, принесение присяги членами ВСЮ перенесено на 4 июня на 12.30.

Как отметил на заседании парламента Председатель Комитета ВР по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ, предусматривается принесение присяги тремя членами Высшего совета юстиции – Александром ВОЛКОВЫМ, Игорем САМСИНЫМ, Андреем БОЙКО.

В то же время, по его словам, этот вопрос не был рассмотрен Комитетом по вопросам правосудия.

С.КИВАПОВ считает, что допущение к присяге А.ВОЛКОВА и А.БОЙКО будет противоречить законодательству Украины, в частности, Закону Украины «О Высшем совете юстиции», которым предусмотрено, что члены ВСЮ должны принести присягу в течение двух месяцев.

Он отметил, что А.ВОЛКОВ был назначен 7 декабря 2007 года, а А.БОЙКО - 21 декабря 2005 года съездом представителей высших юридических учебных заведений и научных учреждений.

В ответ председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО отметил, что сроки действительно истекли, в частности у А.ВОЛКОВА, но в этом его вины нет, поскольку он не отвечает за то, что парламент не работал в нормальном режиме и этот вопрос не вносился на рассмотрение ВР.

По его словам, в ситуации с А.БОЙКО речь шла о судебном деле, завершившемся в мае решением Высшего административного суда, который восстановил А.БОЙКО в должности.

В.ОНОПЕНКО отметил, что невозможно сейчас опять собирать съезды для принятия решения, поскольку все это займет не менее полугода.

Председатель Верховного суда Украины призвал не политизировать данный вопрос.

Он подчеркнул, что «Высший совет юстиции сегодня работает эффективно» и «как единый коллектив».

В это время народные депутаты Украины из фракции Партии регионов стали приближаться к трибуне парламента, чтобы ее заблокировать и не позволить рассматривать данный вопрос.

В связи с этим председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК попросил перенести рассмотрение данного вопроса – принесение присяги членами ВСЮ - на завтра, после рассмотрения Комитетом по вопросам правосудия.

Он отметил, что действительно в законодательстве есть норма о необходимости принесения присяги в двухмесячный срок после назначения членом Высшего совета юстиции, но, в то же время, нет правовых санкций за нарушение данного срока.

После этого работа парламента продолжилась в обычном русле.