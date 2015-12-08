"Правый сектор" прекращает участие в блокаде оккупированного Крыма

"Последнее заявление Меджлиса крымско-татарского народа, которое не было согласовано с нами и другими представителями общественных организаций, добровольческих батальонов и патриотических движений, входящих в штаб "Крымского майдана" во главе с Ленуром Ислямовим, направлено на уступки как внешним, так и внутренним врагам Украины", - говорится в заявлении, обнародованном на странице в Facebook.

Отмечается, что "возобновление поставок электроэнергии по одной из ЛЭП, которая непосредственно ведет на завод пропутинского олигарха Фирташа, трактуется нами как очередной антиукраинский шаг нынешнего режима и заигрывание с нашими врагами некоторых наших партнеров и союзников".

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"Наблюдая в последние дни реакцию РФ на результаты акции "Блокада Крыма", мы видим концентрацию большого количества военной техники и человеческого ресурса в близком расстоянии от контрольно-пропускных пунктов украинских военных и активистов крымской блокады. При таких обстоятельствах "Правый сектор" прекращает свою работу на блокаде в рамках "Крымского майдана", однако наши боевые подразделения будут направлены на усиление бойцов ВСУ, которые обороняют украинские рубежи на линии размежевания с оккупированным Крымом", - подчеркнули в заявлении.

Однако, активисты подчеркнули, что "Правый сектор" оставляет за собой право контроля и помощи в дальнейшем развитии данной акции на разных уровнях и всеми доступными методами, в частности путем давления на действующую власть".

Как сообщал УНИАН, госкомпания "Укрэнерго" 7 декабря завершила ремонтные работы на линии электропередач "Каховская-Титан" и ждет разрешения включить линию.

Крымско-татарские активисты заявили, что останавливают энергоблокаду Крыма, поскольку она не должна создавать проблемы для простых жителей Крыма.