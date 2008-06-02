Кличко заявляет, что не будет мешать Черновецкому

Блок Виталия Кличко не будет препятствовать работать избранному на досрочных выборах городскому председателю Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, но будет жестко контролировать его действия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, об этом Виталий КЛИЧКО сообщил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО во время личной встречи, которая состоялась сегодня. «Мы не позволим ЧЕРНОВЕЦКОМУ принять ни одного решения, направленного на ухудшение условий жизни киевлян», – отметил В.КЛИЧКО.

По его словам, приоритетной задачей деятельности Блока является преодоление коррупции, которая проникла во все ветви столичной власти.