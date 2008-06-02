Яценюк ответил Партии регионов

Верховная Рада Украины может заслушать отчет Кабинета министров относительно антиинфляционных мер только после принятия соответствующего решения парламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, комментируя соответствующее требование фракции Партии регионов.

Он напомнил, что на прошлой пленарной неделе парламент принял решение заслушать по этому вопросу информацию Национального банка Украины, министра финансов и министра экономики.

При этом, отметил председатель ВР, председатель НБУ уже выступил с соответствующей информацией, а упомянутые министры будут приглашены на пленарное заседание.

«Что касается отчета правительства, то этот вопрос может стоять в повестке дня только в том случае, когда будет внесен соответствующий проект постановления, комитет его рассмотрит, и он будет включен в повестку дня», - сказал А.ЯЦЕНЮК.