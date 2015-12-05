В Кривом Роге повторно сорвали заседание ВСК по фальсификации результатов выборов

Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп Егор Соболев.

По его словам, на заседание явились всего шесть народных депутатов. Остальные шестеро не появились, некоторые из них не сообщили о причине отсутствия. Это, в частности, представители Радикальной Партии, партии "Видродження" и "Оппозиционного блока".

"Не пришли - Константин Усов (БПП, сообщил комиссии, что должен оставаться в Кривом Роге из-за выборов руководства районных советов), Сергей Алексеев (БПП, сообщил, что должен быть в Ужгороде), Олег Куприенко (Радикальная партия, не сообщил комиссии причину отсутствия), Евгений Рыбчинский (Воля Народа, сообщил, что завершает лечение, может работать с воскресенья), Андрей Шипко ("Видродження", не сообщил комиссии причину отсутствия), Константин Павлов (Оппозиционный Блок, не сообщил причину отсутствия)", - добавил Соболев.

По мнение нардепа, что члены комиссии, которые приходят на заседания "уже убедились в откровенных нарушениях на выборах мэра Кривого Рога, где исказили результаты выборов, и им просто препятствуют принять официальное решение".

"Фальсификаторов мы все равно победим. Может, оно и полезно для общества увидеть, кто какую позицию занимает в этой борьбе Кривого Рога за право делегировать и забирать власть", - добавил Соболев.

Парламентській комісії з розслідування фальсифікацій у Кривому Розі вдруге не вдалося провести засідання через неявку її... Posted by Єгор Соболєв on 5 декабря 2015 г.

Напомним, что в пятницу, 4 декабря, на заседании Временной следственной комиссии Рады по расследованию фальсификаций во время выборов в Кривом Роге не смогли принять ни одного решения, поскольку большинство депутатов комиссии не появились на него.

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога кандидат от "Самопомощи" Юрий Милобог выиграл в шести из семи районов города. При этом в самом отдаленном районе – Ингулецком – зафиксировали аномальную явку избирателей. В результате выборы выиграл Юрий Вилкул от "Оппозиционного блока" с преимуществом в семь сотен голосов.