Яценюк: Украина остается ключевым партнером Запада
19:00, 04 декабря 2015Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заверяет, что Украина остается ключевым партнером Запада.
Яценюк считает, что Украина остается ключевым партнером Запада / Фото УНИАН
Об этом он заявил в интервью украинским телевизионным каналам в пятницу.
"Последний визит наших европейских партнеров и предстоящий визит вице-президента США Джо Байдена - это четкие сигналы того, что Украина является и остается ключевым партером Запада, и никто не закроет глаза на Россию, и никто не будет торговаться по поводу будущего Украины с РФ за спиной Украины, поскольку речь идет о ценностях свободного мира, а свободный мир - это США и Евросоюз", - сказал он.
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