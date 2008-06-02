Третьяков назвал заявление Жвании аморальным

Народный депутат от блока «Наша Украина - Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ призывает политиков воздержаться от громких публичных заявлений до окончательного расследования дела по отравлению кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО осенью 2004 года.

В интервью журналистам А.ТРЕТЬЯКОВ назвал заявления отдельных политиков, в том числе и Давида ЖВАНИИ, что Виктор ЮЩЕНКО не был отравлен, безответственными и аморальными, передает "Главред".

«Возникновение подобных версий не способствует выведению дела на финальную стадию и его завершению», - подчеркнул А.ТРЕТЬЯКОВ.

По словам депутата, «ЖВАНИЯ не присутствовал ни на одном обследовании Виктора ЮЩЕНКО иностранными врачами, поэтому не может делать каких-либо квалифицированных выводов».

А.ТРЕТЬЯКОВ считает, что все обстоятельства отравления В.ЮЩЕНКО могут быть расследованы лишь в том случае, когда политики наконец-то откажутся от практики давления на следствие, а следственные органы будут заниматься расследованиями, а не политикой.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член фракции НУ-НС Д.ЖВАНИЯ 30 мая заявил, что В.ЮЩЕНКО в 2004 году не был отравлен.

По его словам, заявить об отравлении уговорила тогдашнего кандидата в Президенты определенная группа людей из его избирательного штаба.

"Мое мнение, что он не был отравлен. Во-первых, если это делали спецслужбы, то они должны были бы это делать более профессионально. Зачем отравлять человека, чтобы у него появились какие-то проявления болезни на лице? Это нецелесообразно", - считает депутат.

“Признание этого факта руководством штаба было колоссальной ошибкой", - добавил он.

"Были споры, и я был категорически против этого и рассылал всем штабам информацию, чтобы не реагировали на заявления определенных членов штаба ЮЩЕНКО. К сожалению, определенные круги заставили ЮЩЕНКО заявить самому о том, что он считает себя отравленным", - отметил Д.ЖВАНИЯ.