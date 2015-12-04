Турчинов призывает Запад трезво оценивать риски сотрудничества с Россией в вопросе Сирии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом он пишет в своей статье "Союз с Путиным против «Исламского государства» - это сделка с дьяволом" в американском издании The Washington Post.

Секретарь СНБО напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль не имел никаких иллюзий относительно военного союза с Иосифом Сталиным. Турчинов отметил, что тогда Черчилль сказал своему помощнику: «Если бы Гитлер вторгся в ад, я бы, по крайней мере, замолвил за дьявола слово в Палате общин».

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"Этот союз не был основан на дружбе и доверии. Это было временное партнерство, вызванное необходимостью противостоять общему врагу. После поражения нацистской Германии истинные намерения Сталина стали понятными. Обещание провести свободные выборы в оккупированных Советским союзом странах соблюдено не было, поэтому следующие сорок лет Запад провел в попытках сдерживать советскую угрозу", - заявляет Турчинов.

По его убеждению, о том времени стоит помнить, когда речь идет о событиях в Сирии. "Вполне понятно, что после ужасных терактов в Париже и уничтожения российского самолета над Синайским полуостровом, западные правительства должны стремиться сформировать как можно более широкую международную коалицию, с Россией включительно, чтобы победить виновных в кровавых преступлениях. Но общая скорбь - это не общие интересы. Необходимо тщательно рассмотреть сотрудничество с Россией в борьбе с «Исламской государством» с точки зрения некоторых серьезных внешнеполитических проблем, которые она создает", - считает Турчинов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны убежден, что "в то время как приоритетом Запада является уничтожение «Исламского государства», главная цель России заключается в сохранении режима Башара аль-Асада. До сих пор большинство российских авиаударов в Сирии наносились по целям, не связанным с «Исламским государством», в том числе по умеренным группам вроде прозападной Свободной сирийской армии, которая помогает бороться с террористами на земле. Российские удары также вызвали увеличение потоков сирийских беженцев в Европу".

Турчинов считает, что Путин имеет прямые интересы в Сирии, а позиция президента РФ обусловлена желанием не допустить свержения еще одного авторитарного режима под давлением требований народа. "Как известно, в Украине Путин намерен противостоять волне глобальной демократической перемене и ради этого готов применять насилие по отношению к другим странам. В свободе он видит угрозу своей власти и признак усиления влияния Запада. Политика России в Сирии обусловлена стратегической враждебной позицией по отношению к Западу и его ценностям", - заявляет Турчинов.

Секретарь СНБО заявляет, что "в то время как Кремль делает вид, что борется с терроризмом в Сирии, сама Россия заслуживает звание государства - спонсора терроризма".

Он добавил, что российская агрессия против Украины унесла более 8 тыс. жизней, в том числе в результате массового обстрела гражданских районов и убийства политических оппонентов российскими спецподразделениями и пророссийскими террористами.

"Последние две недели российские самолеты сбрасывали на Сирию бомбы с надписью «За Париж», якобы в знак солидарности. Путин позиционирует себя как друг Запада в борьбе с терроризмом, надеясь таким образом поддержать формат отношений, к которому он всегда стремился, - отвержение норм международного права и прав малых государств в пользу крупных государств и принятие принципа, что сила решает все", - подчеркнул Турчинов.

Таким образом он призывает западные страны "трезво оценивать риски сотрудничества с Россией в вопросах Сирии и четко определить границы этого сотрудничества".

"Исламистский терроризм является главной угрозой, способной вызвать смерть и страдания в огромных масштабах. Его необходимо рассматривать как наиболее приоритетный вопрос. Вместе с тем, реальными долгосрочными угрозами мирному и либеральному мировому порядку остаются российский терроризм и стремление Кремля получить новую сферу влияния путем систематической дестабилизации соседних территорий, не только в Украине, но и на Кавказе, в Прибалтике, Польше и на Балканах. Цивилизованный мир должен побороть терроризм не выборочно, а во всех его формах и по всем фронтам", - резюмировал секретарь СНБО.