Филатов не смог открыть сессию Днепропетровского горсовета из-за отсутствия кворума

Кроме того, сегодня они не пришли на заседание горсовета. По мнению мэра Днепропетровска Бориса Филатова, а также депутатов фракции УКРОП и БПП, все это делается намеренно, с целью сорвать голосование за нового секретаря горсовета и саботировать работу депутатов. Как известно, фракции БПП и УКРОП планировали выдвинуть на эту должность главу фракции БПП Камиля Примакова.

«УКРОП и «БПП – Солидарность» были на заседании сессии в полном составе. Мы подали все соответствующие документы о создании фракций. Фракцию БПП возглавил Камиль Примаков, а фракцию УКРОП – Михаил Лысенко. Все остальные сессию проигнорировали. Ни от «Оппозиционного блока», ни от «Громадськой силы» мы не получили никаких документов даже о том, кто является главами их фракций. Это явный саботаж», – заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов.

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Он также отметил, что неделю назад депутат от «Самопомочи» Артем Хмельников фактически сорвал заседание горсовета, а сегодня другой представитель их фракции Вячеслав Мишалов просто не пришел на заседание. «Что касается «Самопомочи»... Достаточно отсутствия одного человека, чтобы нам не хватило голосов. Мишалов на сессию не явился. Есть вопросы к Хмельникову. Как мы видим, продолжается саботаж работы горсовета», – подытожил мэр Днепропетровска.

Таким образом, второе заседание первой сессии Днепропетровского горсовета сегодня не состоялось из-за отсутствия минимально необходимого для ее проведения количества депутатов. На заседание в полном составе не пришли представители двух фракций – «Оппозиционного блока» и «Громадськой силы». В результате зарегистрировалось 30 депутатов из 33-х минимально необходимых для открытия заседания.

В минувшую пятницу сессия была сорвана депутатами от «Самопомочи», «Оппозиционного блока» и «Громадськой силы», которые пытались помешать принятию присяги Борисом Филатовым.