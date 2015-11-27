В Днепропетровске депутаты от "Самопомощи" и "Оппоблока" пытались сорвать присягу Филатова

Об этом заявил нардеп Андрей Денисенко в видеообращении на своей странице в Facebook.

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"Я был чрезвычайно удивлен и возмущен поведением лидера областной организации партии "Самопомощь" Артема Хмельникова. Этот человек совместно с Оппоблоком и "Гражданской силой" и другими купленными Вилкулом регионалами и местными деятелями пытались сорвать сначала присягу Бориса Филатова как городского головы Днепропетровска, а затем совместно с Оппозиционным блоком депутаты от "Самопомощи" встали - здесь, прямо на глазах всех масс-медиа, днепропетровцев, активистов, народных депутатов, избранных депутатов городского совета - и позволили себе демарш - выйти из зала горсовета, фактически сорвать учредительную сессию и выборы секретаря городского совета", - заявил Денисенко.

Сегодня депутаты Взаимопомощи в горсовете Днепра предали патриотические силы, объединившись с Опоблоком.Лидеры партии должны принять немедленные действий по очистке от тех, кто лег под ригив. Posted by Андрей Денисенко on 27 ноября 2015 г.

Также он напомнил о поддержке УКРОПом кандидата от "Взаимопомощи" Милобога во время выборов в Кривом Роге, а также призвал руководство "Самопомощи" повлиять на местных представителей партии и не допустить образования "ширки" с "Опоблоком".