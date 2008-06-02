Сивкович назвал Жванию одним из самых информированных в окружении Ющенко

Народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Владимир СИВКОВИЧ прогнозирует, что Генеральная прокуратура Украины в ближайшее время озвучит позицию по делу об отравлении кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя заявление народного депутата, члена фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Давида ЖВАНИИ о том, что В.ЮЩЕНКО в 2004 году не был отравлен.

«Генеральная прокуратура в ближайшее время что-то озвучит, она не может молчать в этой ситуации», – сказал В.СИВКОВИЧ.

Он сообщил, что на заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств отравления кандидата на пост Президента Украины, народного депутата Украины Виктора ЮЩЕНКО, которая была создана 21 сентября 2004 года (и председателем которой был В.СИВКОВИЧ - УНИАН), «не приходили тогда ни Д.ЖВАНИЯ, ни В.ЮЩЕНКО, не смотря на приглашения».

В то же время В.СИВКОВИЧ подчеркнул, что не «будет вмешиваться» в конфликт между Д.ЖВАНИЕЙ и В.ЮЩЕНКО и комментировать ситуацию, пока Генпрокуратура Украины не проведет расследование.

Отвечая на вопрос, чего в этой ситуации больше – политических разборок или поинформированности со стороны Д.ЖВАНИИ, В.СИВКОВИЧ ответил, что Д.ЖВАНИЯ – один из наиболее поинформированных людей периода «оранжевой революции» в окружении В.ЮЩЕНКА, и он «был финансистом» той избирательной кампании (президентской кампании 2004 года - УНИАН).

Комментируя возможность создания в нынешнем парламенте комиссии по вопросам отравления В.ЮЩЕНКО, В.СИВКОВИЧ подчеркнул, что он, как и фракция Партии регионов, не будет инициировать ее создание. По словам депутата, нужно подождать результатов расследования Генпрокуратуры по этому делу. «А если Д.ЖВАНИЯ хочет инициировать такую комиссию, тогда пусть инициирует», – заявил В. СИВКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Д.ЖВАНИЯ 30 мая вечером в эфире радио «Свобода» заявил, что В.ЮЩЕНКО в 2004 году не был отравлен.

По его словам, заявить об отравлении уговорила тогдашнего кандидата в президенты определенная группа людей из его избирательного штаба.

"Мое мнение, что он не был отравлен. Во-первых, если это делали спецслужбы, то они должны были бы это делать более профессионально. Зачем отравлять человека, чтобы у него появились какие-то проявления болезни на лице? Это нецелесообразно", - считает депутат.

“Признание этого факта руководством штаба было колоссальной ошибкой", - добавил он.

"Были споры, и я был категорически против этого и рассылал всем штабам информацию, чтобы не реагировали на заявления определенных членов штаба ЮЩЕНКО. К сожалению, определенные круги заставили ЮЩЕНКО заявить самому о том, что он считает себя отравленным", - отметил Д.ЖВАНИЯ.