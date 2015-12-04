Президент Грузии лишил гражданства страны Михаила Саакашвили

Об этом сообщила пресс-служба президента республики, передает ТАСС.

3 декабря министерство юстиции Грузии рекомендовало президенту страны лишить Саакашвили грузинского гражданства, сообщила министр юстиции Тея Цулукиани.

По ее словам, Маргвелашвили направлено "заключение-рекомендация о прекращении гражданства Грузии экс-президенту страны, а ныне гражданину Украины Михаилу Саакашвили". "Окончательное решение по этому вопросу должен принять президент", - добавила она.

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"Мы предоставили Михеилу Саакашвили предусмотренный законами Грузии примерно месяц на выражение своей позиции по поводу прекращения ему гражданства, - сообщила министр. - Письмо минюста ему было вручено в Одессе 3 ноября, но он не ответил, поэтому процедура сдвинулась с места, и заключение минюста сегодня направлено президенту Маргвелашвили".

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Как сообщал УНИАН, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, назначенный на пост председателя Одесской областной госадминистрации 30 мая 2015 года, объяснил отказ от гражданства Грузии, тем, что иначе он был бы обречен на тюремное заключение на родине.Отметим 30 мая президент Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство.