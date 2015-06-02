Саакашвили объяснил, почему отказался от гражданства Грузии

"Вполне реально, что, сохраняя грузинский паспорт, я обречен на заключение под стражу в Грузии... Я вынужден жить за пределами Грузии из-за своего статуса обвиняемого", - сказал Саакашвили в интервью Би-би-си.

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Бывший президент также подчеркнул, что пошел на такой шаг, так как Одесса тесно связана с ситуацией в Грузии.

"Если когда-либо Одесса - боже упаси! - падет, тогда и Грузию могут стереть с карты - вот что их объединяет. Это так очевидно, если вы внимательно присмотритесь к геополитике региона. Поэтому, конечно,я имел в виду и грузинские интересы, когда согласился на это предложение. Это настоящая линия фронта в противостоянии Путину", - заявил Михаил Саакашвили.

"Я надеюсь, что не только президент Порошенко, но и другие члены украинского правительства поймут, что жить по-старому уже не получится. Мне кажется, президент понимает это. Мое назначение говорит о том, что он склонен к очень необычным, очень радикальным решениям, которые застанут многих врасплох. Вы знаете, здесь все будет по-другому", - отметил Михаил Саакашвили.