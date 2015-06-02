Саакашвили объяснил, почему отказался от гражданства Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, назначенный на пост председателя Одесской областной госадминистрации, объяснил отказ от гражданства Грузии, тем, что иначе он был бы обречен на тюремное заключение на родине.
"Вполне реально, что, сохраняя грузинский паспорт, я обречен на заключение под стражу в Грузии... Я вынужден жить за пределами Грузии из-за своего статуса обвиняемого", - сказал Саакашвили в интервью Би-би-си.
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Бывший президент также подчеркнул, что пошел на такой шаг, так как Одесса тесно связана с ситуацией в Грузии.
"Если когда-либо Одесса - боже упаси! - падет, тогда и Грузию могут стереть с карты - вот что их объединяет. Это так очевидно, если вы внимательно присмотритесь к геополитике региона. Поэтому, конечно,я имел в виду и грузинские интересы, когда согласился на это предложение. Это настоящая линия фронта в противостоянии Путину", - заявил Михаил Саакашвили.
"Я надеюсь, что не только президент Порошенко, но и другие члены украинского правительства поймут, что жить по-старому уже не получится. Мне кажется, президент понимает это. Мое назначение говорит о том, что он склонен к очень необычным, очень радикальным решениям, которые застанут многих врасплох. Вы знаете, здесь все будет по-другому", - отметил Михаил Саакашвили.