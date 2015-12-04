Гройсман: Украина и ЕС должны совместно восстановить мир и показать агрессору его место

Об этом он сказал во время встречи с молодежью Европейской народной партии, которая проводит в Киеве Совет президентов, посвященный второй годовщине Революции достоинства.

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Гройсман отметил, что после Революции достоинства Украина получила множество серьезных вызовов как внутри страны, так и со стороны Российской Федерации.

"Мы переживаем достаточно трудное время, но это время является по-настоящему становлением возрождения Украины как современного европейского государства. У нас есть очень много вызовов, но мы чувствуем солидарную поддержку Евросоюза. И благодарны вам за вашу позицию, которая является неизменной. Мы должны совместно восстановить мир на континенте, мы должны показать агрессору, что его место - в его государстве", - сказал Владимир Гройсман и добавил, что никто не имеет права нарушать территориальную целостность стран и вопросы, связанные с суверенитетом.

Руководитель парламента отметил важность дальнейшей интеграции Украины в Евросоюз.

"Мы фактически имеем план действий, который позволит нам двигаться вперед", - добавил он.

Кроме того, Гройсман отметил, что Верховная Рада сегодня получает поддержку Европейского парламента относительно внутренней реформы. Спикер подчеркнул необходимость возрождения парламентаризма, а также продуцирования качественного законодательства.