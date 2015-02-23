Комитет ВР по евроинтеграции и европарламентарии проведут заседание на Донбассе

Об этом сказал председатель украинской части парламентского комитета ассоциации "Украина-ЕС" Остап Семерак после экспертной дискуссии на заседании комитета по вопросам европейской интеграции.

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"У нас принято решение о том, что в ближайшее время мы проведем выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, это будет расширенное заседание, на которое будут приглашены также члены украинской части парламентского комитета ассоциации и наши партнеры из Евросоюза", - рассказал Остап Семерак.

По его словам, по предварительным оценкам, такое заседание должно состояться в апреле этого года.

"Заинтересованность наших партнеров из Евросоюза во время наших двусторонних встреч свидетельствует о том, что есть большой интерес у европейских политиков собственными глазами видеть существующее состояние дел, и очевидно, это продиктовано тем, что различные международные миссии дают разные оценки, которые иногда между собой, - я имею в виду - конфликтуют", - отметил Остап Семерак.

Также он добавил, что пока еще место проведения не выбрано, но предварительно обсуждалось, что это может состояться в Мариуполе или в другом городе Донецкой области.