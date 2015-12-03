Россия использует конфликт в Сирии для подготовки своих сил к настоящей войне - Турчинов

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"К большому сожалению, попытки заигрывать с Россией, попытки в чем-то ее убеждать, это только подыгрывает те реваншистские амбиции, которые сегодня присущи именно руководству Российской Федерации. Они отработали тактику ведения войны на суше на востоке нашей страны, сейчас они отрабатывают использование и боевое применение авиации, использование ракет, и в частности крылатых", - заявил Турчинов.

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При этом он считает, что такие отработки, и "пуски ракет не требуют решения тех задач, которые они поставили перед собой в Сирии, но они выпускают ракеты с воздуха, и с кораблей, в том числе даже с подводной лодки".

Он убежден, что это делается, чтобы отработать их применение, отработать точное попадание в цель. "То есть, Россия реально готовится к войне, и использует эти локальные конфликты (в Сирии - УНИАН), именно для того, чтобы подготовить свои вооруженные силы", - подчеркнул Турчинов.

В связи с этим он выражает убеждение, что Россия готовит свою армию не для миротворческих операций.

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Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отмечает, что Украина изучает применение Россией боевой авиации в Сирии, чтобы быть готовой к защите государства в воздухе.