Почему Партия регионов теряет голоса в Киеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, член политсовета Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА призвала своих однопартийцев провести дискуссию о том, почему на выборах в Киеве Партия регионов не смогла получить "приличный результат".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера в Донецке на XVIII конференции Донецкого областного отделения Партии регионов.

"Совершенно неправильным является то, что мы сегодня не обсуждаем результаты выборов в регионах, районах, где Партия регионов не то что не выглядит победителем, а фактически ели-ели, слава Богу, не попала в аутсайдеры", - сказала Р.БОГАТЫРЕВА, обращаясь к делегатам конференции.

Она подчеркнула, что примером являются выборы в горсовет столицы.

"Почему важен показатель по городу Киеву? Это вроде бы нас не касается, но это и нас касается", - отметила Р.БОГАТЫРЕВА. Она объяснила: "Мы самая мощная партийная организация в составе Партии регионов, мы та партийная организация, которая выдает модерновый стиль, модерновые программы, и Фонд эффективного управления нашего коллеги Рината АХМЕТОВА четко показывает, какой путь экономического развития и экономической конкуренции нашей страны на внешних рынках предпочтителен сегодня для нашей страны, для наших граждан".

"Если мы все это имеем и не можем выиграть в столице хотя бы приличный результат, это ли не способ и необходимость проведения дискуссии?", - заключила Р.БОГАТЫРЕВА.

Справка УНИАН. На выборах в Киевсовет 25 мая за Партию регионов проголосовали 45 тыс. 491 человек, фракция партии в этом органе будет составлять 6 депутатов (в предыдущем созыве -9).

За кандидата в мэры Киева от Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ проголосовали около 2,3% избирателей.