Кличко: я пришел надолго - как хотите, так и понимайте

Экс-кандидат в мэры Киева, лидер блока своего имени Виталий КЛИЧКО не исключает, что возглавляемая им политическая сила будет принимать участие в следующих выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом В.КЛИЧКО заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№ 20 от 31 мая – 6 июня 2008 года), сообщили УНИАН в пресс-службе лидера блока.

«Я в украинской политике не временный захожий. Я пришел сюда надолго. Как хотите, так и трактуйте мои слова», - сказал В.КЛИЧКО, отвечая на вопрос журналиста о возможности баллотирования его команды в парламент.

«Я не собираюсь никого выбирать и ни к кому присоединяться. Мы будем формировать свою команду, - заявил политик. - Главное то, что я знаю достаточно много людей, которые понимают всю абсурдность ситуации, и для которых является неприемлемой мода, введенная политическими лидерами в Украине».