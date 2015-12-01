Минобороны: переданые Украине от США автомобили "Хаммер" были в удовлетворительном техническом состоянии

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В июле 2015 года США в рамках материально-технической помощи Украине бесплатно передано 130 автомобилей HUMMER из них 30 бронированных. Эти автомобили были распределены между воинскими частями Вооруженных Сил Украины.

"Во время проверки технического состояния указанной техники недостатков выявлено не было. Не смотря на то, что автомобили ранее находились в эксплуатации, они имеют небольшой пробег и значительный запас ресурса", - говорится в сообщении ведомства.

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"По своим тактико-техническим характеристикам автомобили HUMMER считаются одними из лучших военных автомобилей в мире. Они позволяют выполнять поставленные задачи подразделениями Вооруженных Сил Украины в современных условиях", - отметили в Минобороны.

При этом в оборонном ведомстве отметили, что во время эксплуатации в подразделениях, в частности в районе проведения АТО, возникали проблемные вопросы, в частности, с износом шин.

"В настоящее время Центральным автомобильным управлением Вооружения Вооруженных Сил Украины заключены договоры на закупку 158 комплектов автомобильных шин для данных автомобилей, которые уже к 15 декабря должны быть поставлены", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для дальнейшего технического обслуживания автомобилей HUMMER, продолжается работа по поставке ремкомплектов и запасных частей в рамках оказания материально-технической помощи от США.

Как сообщал УНИАН, США передали Украине нелетального вооружения на сумму $260 млн для помощи украинскому правительству в борьбе против пророссийских боевиков на Донбассе. Однако, часть техники, которая должна была перевозить и защищать украинских военных, является не более, чем мусором, сообщило издание The Washington Post.

В частности, одно из подразделений украинских спецназовцев использует "Хаммеры", которые были изготовлены в конце 80-х – начале 90-х годов. Отмечается, что три внедорожника, которые использует подразделение, имеют пластиковые окна и двери – фактически не предоставляя никакой защиты.

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Кроме этого, шины на одном из "Хаммеров" разорвались уже после того, как прошли несколько сотен километров. По мнению механика, это является результатом того, что техника слишком долго находилась на складе.