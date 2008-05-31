Кириленко: НСНУ не имеет отношения к политическому кризису в стране

Лидер политической партии «Народный Союз Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что НСНУ не имеет отношения к политическому кризису в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в Киеве перед началом заседания политсовета блока.

«Я не уверен, что адрес нынешнего политического кризиса, и в том числе внутриполитического кризиса, необходимо искать по адресу политической партии НСНУ», - сказал В.КИРИЛЕНКО, добавив, что «НСНУ выполняет свои обязательства перед избирателями и является гарантом нынешней коалиции».

В то же время он заметил, что сегодня многие политические партии пытаются втянуть «Нашу Украину» «в борьбу собственных амбиций и в войну всех против всех».

«Наша Украина» нынешнего сорта имеет совсем другую задачу: мы люди, которые будут работать над исключительно конкретными заданиями», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.