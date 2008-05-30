Богатырева утверждает, что Тимошенко не справляется с инфляцией

Совет национальной безопасности и обороны Украины констатирует, что антиинфляционные меры правительства не дали никакого положительного результата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, комментируя итоги заседания совета.

По ее словам, СНБО принял ряд решений с рекомендациями правительству, которые позволят вывести внутренний рынок из кризисного состояния. Она сообщила, что это решение будет доработано и обнародовано позже.

Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что сегодня существует большая угроза разрушения макроэкономического равновесия внутреннего рынка. По ее словам, это связано «с галопирующим неконтролируемым» ростом цен и, в первую очередь, на продовольственные товары и энергоносители.

«Отсутствие энергичных антиинфляционных действий правительства в последние недели и недостаточно понятная монетарная позиция относительно подавления денежной массы, при отсутствии активной валютной политики все больше усиливают негативные процессы в экономике и угрожают, фактически, стагфляцией», сказала Р.БОГАТЫРЕВА, добавив, что об этом свидетельствует падение темпов развития промышленного производства, стагнация ипотечного рынка и тому подобное.

Р.БОГАТЫРЕВА также заметила, что наблюдается значительный дисбаланс между спросом и предложением, стремительно растет индекс цен и инфляционные потери граждан.

Секретарь СНБО назвала угрозой для национальной безопасности скандалы на товарных рынках и падение конкурентоспособности отечественной продукции. По ее словам, на фоне роста импорта, качество которого плохо контролируется, национальный товаропроизводитель не получил протекционистских правительственных мер и прежде всего - инвестиционной поддержки.

Также опасной Р.БОГАТЫРЕВА назвала инициативу правительства относительно отмены ряда льгот для сельскохозяйственного производителя.