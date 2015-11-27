Комиссия выбрала двух кандидатов на должность антикоррупционного прокурора

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 27 ноября, передает "Украинская правда". Члены комиссии отдали 9 голосов за Максима Грищука и 7 за Назара Холодницкого. В то же время за кандидатуру Виталия Касько не проголосовал никто, за Романа Говду - двое.

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В ходе обсуждения член комиссии и американский прокурор Мэри К. Батлер заявила, что Касько, по ее мнению, мог быть единственным кандидатом, который доказал свою способность бороться с коррупцией.

В свою очередь председатель Комиссии Екатерина Левченко пожаловалась, что международные эксперты и СМИ оказывают давление на комиссию по кандидатуре Касько.

В то же время другой член комиссии Виталий Шабунин отметил, что у Касько нет шансов возглавить антикоррупционную прокуратуру. "Ну вы же понимаете, если Касько выберут, господин Мартыненко, господин Ложкин сядут в тюрьму. Поэтому у него нет никаких шансов", - возмутился он.

Теперь генпрокурор Виктор Шокин должен избрать руководителя создаваемой антикоррупционной прокуратуры из этих двух кандидатов.

Антикоррупционная прокуратура создается для обеспечения работы созданного Антикоррупционного бюро. Кандидаты на антикоррупционного прокурора сдали два теста и прошли собеседование.

В ходе отбора произошло несколько громких скандалов. В частности относительно представительства ГПУ в конкурсной комиссии. Активисты и западные эксперты требовали заменить четырех членов комиссии, которых подал Виктор Шокин, поскольку в отношении них были подозрения в коррупции.

В результате руководитель ГПУ заменил двух из четырех своих делегатов.

Еще один скандал касался конфликта Шокина со своим заместителем Виталием Касько, которому даже предложили снять свою кандидатуру с конкурса.