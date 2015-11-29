Яценюк: Главным виновником Голодомора была Москва, Кремль был и остается убийцей

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в своем обращении, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

«Главным виновником Голодомора была Москва. Кремль был и остается убийцей. Главным преступником, который спланировал и совершил акт геноцида против Украинского народа, был тоталитарный советский коммунистический режим», - сказал он.

«Над коммунистическим режимом и российским шовинизмом рано или поздно, но неизбежно будет совершено правосудие и проведен международный трибунал», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что идеологической основой для действий советского террора стал великодержавный российский шовинизм: «Я обвиняю российский шовинизм в масштабных преступлениях против человечности».

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От агрессии российского шовинизма пострадал каждый соседний с Россией народ, подчеркнул глава правительства: «По всему периметру российского государства не существует ни одной страны, с которой Кремль поддерживал бы ровные и доброжелательные отношения».

«Глубокая, вековая болезнь русского шовинизма и пренебрежение к каждому соседу, его культуре, языку или религии сегодня активно поощряется режимом президента Путина, - подчеркнул Яценюк. - Фактически, шовинизм проповедуется с самых высоких кафедр и духовных престолов России. Посмотрите, с какой ненавистью и злобой российский шовинизм даже сейчас продолжает отрицать Голодомор, защищая и аргументируя зверства Сталина и сооружая ему памятники».

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По словам Яценюка, российский шовинизм пытается любой ценой оправдать агрессию Кремля против всех наций: украинцев, крымских татар, белорусов, литовцев, латвийцев, эстонцев, казахов, народов Восточной Европы и Центральной Азии: «Защищая Сталина, они стремятся отстоять войну против инакомыслия, свободы, против свободолюбивой части самой России - ее либеральной среды».

Глава правительства Украины подчеркнул, что поддерживает инициативу балтийских партнеров, которые начали процессы по привлечению к международной ответственности за коммунистические преступления.

«Над коммунистическим режимом и российским шовинизмом рано или поздно, но неизбежно будет совершено правосудие и проведен международный трибунал», - сказал Яценюк.

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Он напомнил, что более 70 государств мира признали исторический факт Голодомора: «Можно сказать уверенно, что это те страны, которые чтят память о Голодоморе, и они и являются настоящей коалицией высших человеческих ценностей, демократии и гуманизма».

«Наша ценность – это свобода и уважение к человеку. Это – вера в человеческое достоинство и хорошую жизнь для каждого. Верю в такую Украину. Она рождается сейчас. Будем же сильными. Будем мудрыми. Будем свободными. И мы сделаем все, даже невозможное», - сказал глава правительства.