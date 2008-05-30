Секретарем Киевсовета снова будет Довгий - Березенко

Депутат Киевсовета от Блока Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Сергей БЕРЕЗЕНКО уверен, что должность секретаря Киевсовета снова может занять Олесь ДОВГИЙ.

Об этом он заявил в прямом эфире "5-го канала", сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета.

Он напомнил, что только столичный городской председатель имеет право подавать ту или другую кандидатуру на должность секретаря Киевсовета.

«О.ДОВГИЙ много сделал для принятия непопулярных, но важных для киевлян решений. Он много сделал для победы нашей политической силы. Потому я лично буду рад, если мэр еще раз внесет его кандидатуру на должность секретаря Киевсовета», - подчеркнул С.БЕРЕЗЕНКО.

Также он выразил убеждение, что на первом заседании новоизбранного Киевского городского совета присягу новоизбранного мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО примет достаточное количество депутатов.

«То, что на первое заседание придет 61 и больше депутатов - это точно», - подчеркнул С.БЕРЕЗЕНКО.