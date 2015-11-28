Еврокомиссар предупреждает о повышенной опасности кибернападений на объекты инфраструктуры Европы

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Террористические атаки будущего будут осуществляться не при помощи поясов смертников», - заявил он в интервью изданию Funke Mediengruppe.

По его словам, они будут осуществляться «против чувствительной инфраструктуры экономики и общества». В частности, речь идет о системах энерго- и водоснабжения, безопасности полетов и т. д.

Следовательно, по мнению Оттингера, Европа должна сделать все для обеспечения безопасности цифровой инфраструктуры. Для этого он считает необходимым увеличение инвестиций на соответствующие мероприятия.

Кроме того, еврокомиссар призвал к более внимательному слежению и анализу деятельности исламистов в интернете. А европейские общины, по его мнению, должны быть обязаны сообщать о подозрениях кибератак на инфраструктурные сети для быстрого установления систематичности подобных инцидентов.

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Как сообщалось, хакерское движение Anonymous опубликовало видео, в котором объявило войну "Исламскому государству". Это продолжение онлайн-кампании, которую отдельные члены движения ведут еще со времен террористического акта против французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в январе 2015 года.

По данным издания, за последние 9 месяцев активисты заблокировали 149 связанных с ИГ сайтов и 5900 пропагандистских видеороликов террористической группировки.