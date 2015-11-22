Хакеры Anonymous опубликовали планы ИГ о будущих терактах

Информация поступила от подгруппы Anonymous под названием OpParisIntel, передает издание International Business Times.

Сообщается, что следующие нападения боевиков могут быть осуществлены в столице Франции Париже, Италии (Милане), США (Атланте), Индонезии и Ливане.

Не исключается, что теракты будут осуществлены уже в воскресенье, 22 ноября.

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В ФБР отметили, что не имеет данных о готовящихся в Атланте терактах, но серьезно относится к предупреждению.

Отмечается, что хакеры не назвали источник информации.

Ранее УНИАН сообщал, что группа хакеров Anonymous, объявившая кибервойну «Исламскому государству», сообщила о взломе более 5000 аккаунтов террористов в Twitter.