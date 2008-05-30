Тимошенко: я не фан Президента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не намеревается идти в отставку по собственной инициативе.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина".

"Когда раздаются такие смелые обвинения, что сейчас ТИМОШЕНКО ищет только подходящую минуту, чтобы хлопнуть дверями и уйти, найти себе оправдание... Я хочу тем людям, которые такое говорят, сказать, что это их желание", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я никогда себе этого не позволю. Ту ответственность, которую несет правительство, мы будем с честью нести", - прибавила она.

При этом премьер сказала, что ее правительству мешают работать, пытаются снизить его эффективность. Она считает, что препятствия работе правительства связаны с конкуренцией на будущих президентских выборах, и, с другой стороны, попытками кланов защитить свои капиталы.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что не думает “о будущих выборах, потому что я думаю о том, как выполнить свои обязательства".

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО сказала: “Я не фан Президента, я больше вижу, чем вы. Если Виктор Андреевич создаст коалицию с Партией регионов, я не смогу быть в этой коалиции. Не потому, что мне не нравятся личности, а потому, что уже в той группировке, которая сегодня де-факто и является большинством... Вы же понимаете, что часть коалиции голосует не с нами, а с другой частью парламента".

"Когда будет такое объединение, тогда я там абсолютно не нужна. Потому что в таком конгломерате я даже на полшага не могу ничего менять", - прибавила премьер.