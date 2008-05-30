У Януковича открещиваются от проекта о недоверии Тимошенко

Инициатива высказывания недоверия правительству Юлии Тимошенко, автором которой был депутат Владислав Лукъянов, не была согласована с руководством Партии регионов. Поэтому, она «ограничится его личной поддержкой». Об этом в интервью « Немецкой волне » сказал заместитель председателя фракции «регионалов» Александр Лавринович.

Отмежевавшись от инициативы собственного народного депутата относительно высказывания недоверия действующему премьер-министру, «регионалы» в то же время призывают коалицию «перестать мучать себя и Украину». По словам Лавриновича, Партия регионов требует от правительства определенности. Или это будет эффективная работа, или твердое заявление правящей коалиции о недееспособности и прекращении своего существования. Такое заявление могло бы стать основанием для последующих коалиционных переговоров с другими участниками, говорит Лавринович: «После того, как они объявят себя недееспособными и разойдутся, нужно будет принимать решение о том, кто из них, возможно, будет просить взять их в новую коалицию или назначать новые выборы.» В то же время, до этого времени никаких разговоров о возможных альянсах «регионалы» не вели, утверждает экс-министр юстиции. По его информации, не было соответствующих переговоров также с Банковой. От заседания Совета нацбезопасности и обороны в пятницу, где, как ожидается, будет рассматриваться деятельность правительства, Лавринович «ничего не ожидает» и планирует узнать о принятых решениях из средств массовой информации.