Джемилев: Пока нет планов подавать электричество в Крым

Об этом он сказал в комментарии Крим.Реалии.

«Пока конкретных планов нет. Я думаю, мне надо будет переговорить с президентом, если получится, потому что он все время очень занят», - сказал Джемилев.

Он добавил, что на данный момент продолжаются ремонтные работы на одной из линий, по которой поставляется электроэнергия в Крым.

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Как сообщалось, в Крыму 22 ноября из-за повреждения опор ЛЭП в Херсонской области в 00:25 произошло отключение электроэнергии, поступающей на территорию полуострова с материковой части Украины. Вечером 24 ноября в «Укрэнерго» сообщили, что ремонтные бригады отремонтировали опору одной из поврежденных линий электропередач в Херсонской области - «Каховка-Титан».

Полуостров сейчас обеспечивается электроэнергией, произведенной источниками крымской генерации, а также дизельными генераторами, завезенными из России после аннексии полуострова 2014 года. Однако этих мощностей не хватает.