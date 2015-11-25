Эксперт: Обвинение Яценюка в "пророссийскости" – типичная чекистская уловка

Об этом заявил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Мы с вами видим начало кампании по дискредитации премьер-министра Яценюка перед днем правительства и голосованием о вотуме доверия Кабинету министров. Это – просто первый выстрел", - отметил эксперт.

По его словам, всем прекрасно известно о ненависти Кремля к правительству Яценюка, который не скрывает своей прозападной ориентации и борется с российским влиянием на экономику Украины.

"Чего стоят одни только решения об отказе от российского газа", - сказал Виктор Небоженко.

По его мнению, то, что представитель БПП выступил с намеками на "российскость" Яценюка – это попытка отвлечь внимание общественности от скандала, возникшего в самой фракции БПП между откровенными коррупционерами и молодыми депутатами, не желающими нести ответственность за действия коррупционеров.

"Вот от чего сейчас нужно было отвлечь внимание "сенсационным" заявлением БПП", - подчеркнул Небоженко.

"Обвинение в "пророссийскости" – старинный московский способ дискредитации национал-демократов. Кремль на протяжении последних 50 лет регулярно использует этот метод – намекнуть, что тот или иной национал-демократ и патриот Украины якобы является скрытым агентом КГБ и потворствует Москве", - отметил эксперт.

"Это дискредитирует человека: попробуйте потом отмыться, если сам Кремль признал, что вы – его человек. Это сугубо чекистская уловка, и это говорит о том, что данное выступление было срежиссировано совсем другими людьми, а депутату просто дали возможность озвучить это", - резюмировал Виктор Небоженко.