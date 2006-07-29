Состояние переговоров о подписании Универсала

Участники переговоров о подписании Универсала национального единства проводят внутренние консультации с политическими силами.

Как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве главы государства со ссылкой на Первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Иван ВАСЮНИКА, “к числу вопросов, которые нуждаются в дополнительном обсуждении, относятся политические формулировки задач, которые касаются реализации государственной языковой политики, сохранения целостности, унитарности и соборности Украины, европейской и евроатлантической интеграции Украины и дальнейшей деятельности в рамках ЕЭП”.

«Сегодня в 4:30 завершился рабочий раунд переговоров в рамках национального круглого стола, инициированного Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. На переговорах согласовано подавляющее большинство приоритетных вопросов государственного развития, изложенных в Универсале национального единства. Круглый стол договорено продолжить после внутренних консультаций политических сил-участниц переговоров, которые состоятся в субботу и воскресенье», – сообщил И.ВАСЮНИК.

По его словам, «Президент подтверждает свою последовательную позицию относительно необходимости консолидации ответственных политических сил страны, отказа от неперспективных и надуманных политических установок и достижения консенсуса вокруг решения вопросов, искусственно разъединяющих общество, касающихся гарантирования безопасности государства и обеспечения благосостояния и спокойствия граждан».

Секретариат Президента в субботу, 29 июля, и воскресенье, 30 июля, работает в рабочем режиме.