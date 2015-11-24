Украина остается в приоритетах НАТО - заседание межпарламентского совета

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она сказала в Брюсселе по завершении заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО.

"Главное, что это заседание состоялось, что демонстрирует, как важна для ПА НАТО Украина и что новые события в Европе не изменили украинский приоритет. Это главное, что я могу сказать украинскому народу. Украина остается в приоритетах НАТО и не будет на втором плане", - сказала она.

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Сопредседатель совета, депутат Верховной Рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что заседание состоялось с "широким привлечением парламентариев из многих стран".

"Это является подтверждением того, что украинская тематика не исчезает с политической и практической работы штаб-квартиры, о чем мы также услышали от представителей Альянса", - подчеркнула политик.

По ее словам, партнеры отметили начало реформирования в секторе безопасности и обороны.

"В частности, все стратегические документы, которые были приняты Украиной, высоко оценены нашими партнерами, но от нас ждут активной работы пфо дальнейшему развитию плана действий как в секторе безопасности, так и в оборонном планировании, в развитии наших Вооруженных сил и развитии нашего оборонного потенциала. Если мы будем активно делать нашу домашнюю работу, чего ожидают наши партнеры, то и помощь НАТО будет расти и увеличиваться", - убеждена Климпуш-Цинцадзе.

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В свою очередь член Межпарламентского совета Алексей Скрипник, говоря о состоянии выполнения реформ в секторе безопасности и обороны, подчеркнул, что это – "не столько домашнее задание, сколько самостоятельная работа".

"Вопрос в том, что у нас происходит антитеррористическая операция, и можем ли мы одновременно фактически с войной проводить реформы в армии. Наши коллеги из НАТО, США нам говорят, что война - лучшее время для реформ, потому что нам необходима реформа армии", - сказал он.

По словам Скрипника, партнеры отметили, что "были приняты комплексные документы, но с другой стороны, они располагают фактами отсутствия ответственности за принятие тех или иных решений".

"Борьба между ведомствами, между Министерством обороны и Генеральным штабом - это те вещи, которые отмечают наши партнеры", - подчеркнул депутат.

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Продолжая эту тему, Юкнявичене высказала мнение, что в процессе реформ главное – "это мышление в системе".

"Я понимаю, что это нелегко изменить. Мы строили нашу армию заново. Пришли новые люди. Сначала мы инвестировали в образование, в НАТОвские стандарты обучения офицеров, которые придут через несколько лет руководить армией. Второй момент - это открытость вашего министерства. Главное, чтобы работающие там люди открыто мыслили и сами хотели этих перемен. Главное - хотеть этого и не думать о проблемах, а о вызовах. У вас есть вызовы, но существующая у вас ситуация поможет эти трудности преодолеть", - сказала экс-министр.

В свою очередь депутат ВР Ирина Геращенко сообщила, что украинские парламентарии уделяют много внимания тому, чтобы "донести правду о ситуации на Донбассе, о Минском процессе, в данном случае о его ежедневном нарушении боевиками".

"Это важно с точки зрения того, что в средние декабря состоятся дебаты о продлении или не продлении санкций против России, которые связаны с выполнением Минских договоренностей. Мы доносим информацию, что ни один из пунктов Минских договоренностей не выполняется по вине России и поддерживаемых ею боевиков", - подчеркнула Геращенко.