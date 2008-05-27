61% украинцев против вступления Украины в НАТО (опрос)

61% украинцев выступают против вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром социальных исследований «София», обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, если бы в ближайшее время проводился референдум по вопросу о вступлении Украины в НАТО, 21,4% опрошенных проголосовали бы за вступление. Не принимали бы участия в референдуме 11,3%.

При этом 57,3% респондентов считают, что Украина не присоединится к Плану действий относительно членства в НАТО в декабре текущего года. 24,1% считают, что Украине удастся присоединиться к ПДЧ в декабре.

Опрос проводился с 7 по 14 мая. Всего было опрошено 2016 респондентов, погрешность не превышает 2,2%.