Украинцы РФ просят Путина прекратить репрессии против украинской библиотеки и активистов

Об этом говорится в открытом письме Путину, которым располагает УНИАН.

Документ подписали руководители более 20 украинских организаций из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Владивостока, Уфы, Тольятти, Ярославля, Екатеринбурга, Хабаровска, Томска, Сургута, Мурманска и других российских городов.

Читайте такжеПосле обысков украинской библиотеки в Москве Путин пожаловался на положение русских читален за рубежом

"Уважаемый господин президент, украинские организации России обращаются к Вам как гаранту Конституции, гаранту прав и свобод всех людей, проживающих в России, с просьбой разобраться в создавшейся ситуации. Мы считаем, что в демократическом правовом государстве люди могут иметь различные мнения и взгляды на историю, общественно-политические события, при этом уважая мнения других, а действия власти должны быть направлены на укрепление этих свобод, на укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия. Ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы никак не способствует достижению этих целей", - говорится в письме.

Его авторы отмечают, что в украинских организациях вызывают глубокое беспокойство недавние события в Библиотеке украинской литературы в Москве, арест директора библиотеки Натальи Шариной, обыск в квартире сопредседателя общественной организации "Украинцы Москвы" Валерия Семененко, запрет на въезд в РФ ответственному секретарю Украинского конгресса РФ Виктору Гиржову, повторяющиеся провокации по отношению к Украинскому культурному центру в Москве.

Читайте такжеЛидер украинской диаспоры, которому запретили въезд в РФ, возмущен равнодушием украинских властей

"Можно говорить об отдельных недостатках в работе библиотеки, но говорить о ее экстремистской деятельности могут, на наш взгляд, только явные противники нормализации российско-украинских отношений. И такими методами они достигают своих целей", - говорится в документе.

В письме отмечается, что ранее Путин лично дал положительную оценку деятельности библиотеки. "Получается, что в то же самое время библиотека занималась "экстремистской" деятельностью", - говорится в документе.

Читайте такжеДоносчик на Библиотеку украинской литературы в Москве устроил новую провокацию

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Библиотеке украинской литературы в Москве проходил обыск, полиция подбросила националистическую литературу. 30 октября была помещена под домашний арест сроком на два месяца директор библиотеки Шарина. 2 ноября российские правоохранительные органы допросили заведующую отделом комплектования библиотеки Татьяну Мунтян.