Следователи подбросили в Библиотеку украинской литературы книги, изъятые в 2010 году (документ)

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщила заведующая отделом комплектования Татьяна Мунтян, которая предоставила соответствующий документ.

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"Нам вчера подбросили книги, которые были изъяты во время первого обыска, еще в декабре 2010 года, которые в библиотеку не возвращали", - сказала Татьяна Мунтян.

Она подчеркнула, что среди этих изданий зафиксирована книга Корчинского "Війна у натовпі" ("Война в толпе"), которую 13 марта 2013 года в России признана экстремистской литературой.

По ее словам, похоже на то, что именно это издание будет использовано как главный аргумент в обвинении директора библиотеки Натальи Шариной.

В свою очередь, заведующий отделом украиноведения, культурно-массовых и медийных программ Виталий Крикуненко отметил, что вчера был свидетелем, как следователи демонстрировали книги, которые якобы были найдены в библиотеке. "Сотрудники отдела обработки сразу определили, что эти издания не относятся к библиотеке, они были подкинуты", - сказал Крикуненко.

Он сообщил, что сотрудники обратили на это внимание следователей, и тогда их попросили покинуть помещение библиотеки, и директор осталась наедине со следователями.

Как сообщал УНИАН, 28 октября Библиотеку украинской литературы в Москве заблокировал ОМОН.

Директор библиотеки Наталья Шарина сообщила, что обыск прошел и у нее дома. Было изъято несколько книг. Среди них издание, посвященное Голодомору 1932-33 годов в Украине, книга Оксаны Забужко, состоящая из европейских, украинских и американских исследований, несколько экземпляров газет от 2011 года, грамоты с благодарностью от президентов Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, а также премьер-министра Николая Азарова. Также изъяты оргтехника и электронные носители. По словам Шариной, в читальном зале и в абонементе библиотеки в результате обыска не было обнаружено запрещенной литературы, однако изымались книги о Степане Бандере и ОУН-УПА из спецхранилища, причем ни одна из этих книг не значится в списке экстремистских материалов. Как подчеркнула Шарина, изъят также детский журнал "Барвинок", поскольку там "увидели флаг "Правого сектора".

Следственный комитет РФ намерен ходатайствовать об аресте Натальи Шариной за "разжигание национальной ненависти и вражды".

Библиотека украинской литературы была создана постановлением правительства Москвы от 19 декабря 2000 года.