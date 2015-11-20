Яценюк считает, что сейчас в Украине идет работа по сохранению государства

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что сегодня в Украине не просто проводятся реформы, а ведется работа по сохранению государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время седьмого Форума гражданского общества "Восточное партнерство".

По словам Яценюка, "после того, как Россия начала военную агрессию, незаконно аннексировала Крым, отправила свои войска в Донецк и Луганск, мы потеряли 20% своей экономики, просто за несколько месяцев обвал курса, инфляция". "Это все то, с чем столкнулось наше правительство и действующий президент", - подчеркнул премьер.

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"Я бы не сказал, что война мешает реформам, это намного более сложное определение. Ни у кого нет права останавливаться. Да, слишком много вызовов, слишком много проблем, слишком много, на первый взгляд, препятствий. С другой стороны - мы собрались, взяли волю в кулак и идем... Мы делаем свою работу и мы будем делать эту работу, несмотря на все трудности, потому что это работа не просто по проведению реформ, это работа по сохранению Государства Украина, это работа по борьбе за нашу независимость и наше будущее", - отметил Яценюк.

Он уверен, что Европа преодолеет вызовы глобального терроризма и миграции, с которыми она сегодня столкнулась.