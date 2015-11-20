Ефремов бегает на пробежки в окружении девяти охранников - Луценко

Между тем сам политик бегает с охранниками и ходит в спа-салоны.

"Ефремов, находясь на домашнем аресте, каждый день бегает на физзарядку в Ботанический сад с девятью охранниками и уже четвертый месяц изучает свое обвинение", - сказал Луценко.

Как сообщает ТСН, в июле ГПУ отчиталась об окончании досудебного расследования в уголовном производстве по факту принятия "диктаторских законов" в отношении экс-депутатов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна.

Суд определил политику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Деньги были найдены, поэтому Ефремов находится не в тюрьме. Соответствующее решение судом пролонгируется уже не впервые.