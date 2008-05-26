Ющенко остановил еще одно постановление Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие постановления Кабинета министров Украины о введении квот на экспорт подсолнечного масла.

Об этом говорится в указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

Президент отмечает, что указанные постановления изданы Кабинетом Министров Украины вопреки ряду норм Конституции Украины, в частности ее статьям 6, 8, 17, 18 и 19.

В указе отмечается, что в соответствии с Законом Украины «О внешнеэкономической деятельности», лицензирование экспорта товаров вводится в Украине в случае, в частности, значительного нарушения равновесия по определенным товарам на внутреннем рынке, имеющим весомое значение для жизнедеятельности в Украине, особенно сельскохозяйственной продукции (статья 16).

Постановлением Кабмина утвержден объем квоты на масло подсолнечное, экспорт которого подлежит лицензированию до 1 июля 2008 года, в размере 300 тыс. тонн. “Такое решение принято без учета рыночной ситуации в Украине, поскольку, как свидетельствует баланс спроса и предложения масла подсолнечного, на данное время на внутреннем рынке есть излишек масла”, - отмечается в указе.

Президент также обращает внимание, что по данным Министерства аграрной политики Украины и экспертов, имеющиеся ресурсы масла в Украине до конца маркетингового года составляют около 750 тыс. тонн. Ежемесячная потребность в масле в Украине - около 40 тыс. тонн, поэтому до конца маркетингового года для удовлетворения спроса внутреннего рынка нужны 160 тыс. тонн масла подсолнечного. Для создания же переходных остатков необходимо 40-80 тыс. тонн масла. Таким образом, Украина может экспортировать до конца маркетингового года (до 31 августа 2008 года) около 500 тыс. тонн масла.

“Следовательно, постановление Кабинета министров Украины от 12 марта 2008 года № 189 (с изменениями, внесенными постановлением от 19 марта 2008 года № 229) не соответствует указанному положению Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности», создает условия для сдерживания экспорта масла из Украины, недополучения сельскохозяйственными товаропроизводителями прибыли от их реализации, негативно повлияет на обновление производственных фондов в агропромышленном комплексе, находящихся в неудовлетворительном состоянии”, - отмечает Президент.

Он также считает, что постановления Кабинета министров Украины противоречат международным обязательствам Украины относительно отмены необоснованных экспортных ограничений с момента вступления Украины в ВТО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 марта 2008 года издал постановление «Об утверждении объемов квот на масло подсолнечное и семена подсолнечника, экспорт которых подлежит лицензированию до 1 июля 2008 г., и порядке выдачи лицензий».