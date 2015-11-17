В Кривом Роге милиция и "титушки" оцепили здание ТИК - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Егор Фирсов.

"В Кривом Роге произошла реинкарнация режима! Все в лучших традициях эпохи Януковича. Милиция, хотя нет, менты оцепили здание ТИК", - отмечает он.

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При этом Фирсов подчеркивает, что людей, идущих на митинг, разворачивают якобы "в целях безопастности".

"Какой спрашивается безопасности? Безопасности попрания закона?" - выразил возмущение нардеп.

Кроме того, сообщается, что рядом с милицией стоят "титушки", ответить, кто эти люди, правоохранители не могут.

В Кривом Роге произошла реинкарнация режима! Все в лучших традициях эпохи Януковича. Милиция, хотя нет, менты оцепили зд... Posted by Egor Firsov on 17 ноября 2015 г.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в Кривом Роге грозят майданом из-за фальсификаций на выборах мэра, комиссию заминировали.