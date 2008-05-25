В Партии регионов не верят экзит-полам

В избирательном штабе Партии регионов рассчитывают на получение как минимум 8% голосов на выборах в столице.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Киевского городского отделения Партии регионов Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ.

По его словам, это умеренный «пессимистический» прогноз, а окончательный результат может быть выше, что обеспечит Партии регионов как минимум 10 депутатских мест в Киевсовете.

Говоря о шансах кандидата в мэры от Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ, С.БАРАНОВ-МОХОРТ отметил, что его рейтинг сложно определить.

По данным Центра политических и маркетинговых исследований «Социс», кандидат от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ получает 2,1%, а список Партии регионов в Киевраду – 3,5%.

По данным экзит- пула , проведенного по заказу ICTV Киевским международным институтом социологии, соответственно, 2,7% и 4,0%.