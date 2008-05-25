Блок Черновецкого набирает 25,7%, БЮТ – 23,4% - экзит-пол ICTV

На выборах в Киевсовет Блок Леонида Черновецкого набирает 25,7%, БЮТ – 23,4%, Блок Виталия Кличко 12,7%.

Таковы данные экзит-пола, проведенного по заказу телеканала ICTV, сообщил в прямом телеэфире ICTV генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир ПАНИОТТО.

Согласно этим данным, за Блок Литвина проголосовало 10,4% опрошенных избирателей, за ГАК – 4,3%, Партию регионов - 4%, Блок Катеринчука – 3,9%, ВО „Свобода” - 3%.

В.ПАНИОТТО отметил, что погрешность может составлять от 2% до 3%, поэтому он считает, что есть еще политические силы, которые могут попасть в Киевсовет, а именно - Блок Александра Омельченко с 2,6% и НУ-НС – 2,1%.

Как сообщалось, телеканал ICTV заказал опрос на выходе с избирательных участков ведущим социологическим компаниям: Киевскому международному институту социологии в сотрудничестве с фондом "Демократические инициативы" и с привлечением к полевому этапу “Бюро статистического анализа”.

В рамках экзит-пола было опрошено 10 тысяч избирателей на 100 избирательных участках Киева.

Опрос начался в 8.00 и завершился в 20.00.

Всего в выборах за должность Киевского городского председателя принимали участие 70 кандидатов.