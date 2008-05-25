Яценюк просит политиков не трогать священную корову

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отмечает, что Национальный банк Украины «втягивать в политику никому не нужно».

Об этом он сказал в интервью телеканала «Интер», комментируя ситуацию вокруг укрепления гривни.

По словам спикера, НБУ должен быть «священной коровой» и «очагом стабильности, которая должна существовать в каждом цивилизованном государстве».

А.ЯЦЕНЮК считает, что «рано или поздно в Украине должно быть принято решение об отходе от фиксированного курса, но такое решение должно приниматься в стабильной макроэкономической ситуации, оно должно быть подготовлено, оно должно приниматься всеми участниками этого рынка».

Говоря о снижении курса доллара, А.ЯЦЕНЮК отметил, что, «возможно, какие-то аспекты являются позитивными». В то же время он заметил, что это было слишком резким сменой курса гривни к доллару, что не является позитивным для экономики.

Комментируя причины роста инфляции в Украине, А.ЯЦЕНЮК отметил, что есть внешние факторы, но есть и внутренние – «административное регулирование, невзвешенная финансово-бюджетная политика, отсутствие товарного предложения по целому ряду товарных позиций, высокие социальные расходы».

Он отметил, что 12-месячная инфляция, то есть показатели апреля 2008 года к апрелю прошлого года, составляет 30%, а с начала нынешнего года - 13%, и «это просто невероятные темпы». По словам А.ЯЦЕНЮКА, для правительства в такой ситуации «чрезвычайно важно иметь четкий план действий».